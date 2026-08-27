Muere actriz Andreína Yépez

La actriz, modelo y comediante venezolana Andreína Yépez murió a los 55 años después de enfrentar en privado un diagnóstico de cáncer que recibió hace apenas un mes, de acuerdo con información difundida por medios venezolanos y retomada por People.

La famosa mantuvo el proceso alejado de los reflectores y permaneció acompañada por sus familiares durante las últimas semanas. Su fallecimiento fue dado a conocer por Zona i, programa de farándula del Canal i, que destacó que la artista enfrentó la enfermedad de manera discreta y con el respaldo de sus seres queridos.

De acuerdo con la emisión, Yépez decidió mantener en reserva su estado de salud y vivir esta etapa en un entorno íntimo. La noticia provocó consternación entre sus compañeros y figuras del entretenimiento venezolano, quienes recordaron su sentido del humor, carisma y trayectoria en televisión. “Con profundo pesar y el máximo respeto que merece su memoria, en Zona i cumplimos con el doloroso deber de informar la sensible partida física de la querida actriz, modelo y comediante venezolana, Andreína Yépez”, señaló el programa al comunicar su muerte.

¿Quién fue Andreína Yépez?

Andreína Yépez inició su carrera artística en Venezuela durante la década de los 90 y comenzó a ganar reconocimiento también como bailarina. Uno de sus primeros trabajos recordados fue su participación en “La piernona”, canción de Miguel Moly.

Con el paso de los años, participó en reconocidos espacios de televisión como Bienvenidos, El show de Joselo y Cheverísimo. Sin embargo, uno de los personajes que más la identificó con el público fue Melao, con el que conquistó a los espectadores gracias a su trabajo en la comedia.

En la actuación también formó parte de exitosas telenovelas venezolanas como Amantes de luna llena, El amor las vuelve locas y La mujer perfecta, consolidando una carrera que abarcó distintos formatos del entretenimiento. Durante sus últimos años, Yépez residió en Miami, donde continuó vinculada al mundo del entretenimiento, ahí desarrolló el segmento “Vente conmigo” del programa La Ciudad del Sol, dedicado a contenidos relacionados con moda, arte y celebridades.