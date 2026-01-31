Muere actriz de Mi pobre angelito

La actriz Catherine O’Hara, recordada por su actuación en Mi pobre angelito (Home alone) como mamá del actor Macaulay Culkin, quien interpretó a Kevin McCallister, falleció a la edad de 71 años, según reporta TMZ.

La causa de su muerte aún no se conocía hasta el cierre de edición.

Catherine interpretó a la madre de Macaulay Culkin en las dos primeras entregas de Home alone, y brilló como Moira Rose en 80 episodios de Schitt’s Creek. Destacan sus roles en los mockumentaries Best in show (2000) y A mighty wind (2003), además de Beetlejuice (1988) y su secuela Beetlejuice Beetlejuice.

Su último proyecto fue la serie The Studio, de Apple TV Plus, junto a Seth Rogen, que le valió una nominación al Emmy. Previamente ganó dos de estos premios: uno en 2020 por Schitt’s Creek y otro en 1982 como guionista de SCTV Network 90.

Nació en Toronto como la sexta de siete hermanos. Conoció a su esposo, el diseñador de producción Bo Welch, durante el rodaje de Beetlejuice en 1988; se casaron en 1992 y tuvieron dos hijos, Matthew y Luke.