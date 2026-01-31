﻿﻿
SÍGUENOS
GenteShow

Muere actriz de Mi pobre angelito

Enero 31 del 2026
Muere actriz de Mi pobre angelito

La actriz Catherine O’Hara, recordada por su actuación en Mi pobre angelito (Home alone) como mamá del actor Macaulay Culkin, quien interpretó a Kevin McCallister, falleció a la edad de 71 años, según reporta TMZ.

La causa de su muerte aún no se conocía hasta el cierre de edición.

Catherine interpretó a la madre de Macaulay Culkin en las dos primeras entregas de Home alone, y brilló como Moira Rose en 80 episodios de Schitt’s Creek. Destacan sus roles en los mockumentaries Best in show (2000) y A mighty wind (2003), además de Beetlejuice (1988) y su secuela Beetlejuice Beetlejuice.

Su último proyecto fue la serie The Studio, de Apple TV Plus, junto a Seth Rogen, que le valió una nominación al Emmy. Previamente ganó dos de estos premios: uno en 2020 por Schitt’s Creek y otro en 1982 como guionista de SCTV Network 90.

Nació en Toronto como la sexta de siete hermanos. Conoció a su esposo, el diseñador de producción Bo Welch, durante el rodaje de Beetlejuice en 1988; se casaron en 1992 y tuvieron dos hijos, Matthew y Luke.

﻿