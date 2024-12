La televisión está de luto. Falleció la actriz colombiana Sandra Reyes, quien cobró fama por su participación en la telenovela Pedro, el escamoso. Su compañero de serie Miguel Varoni la despidió en un mensaje en sus redes sociales: “Hasta siempre, mi doctora Paula... ¡su mercé no sabe la falta que me va a hacer! ¡Dios me la bendiga! Siempre va estar en mi corazón”.

Hay que recordar que esta telenovela llegó en su versión original a México, y después tuvo su remake con el nombre de Yo amo a Juan Querendón, protagonizada por Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva.

La actriz falleció este 1 de diciembre a los 49 años. Según informó Noticias RCN, Nicolás Reyes, primo de la famosa, fue quien confirmó el deceso, dando los detalles sobre esta triste pérdida. Contó que padecía cáncer de seno, enfermedad que pocos sabían que tenía y con la que llevaba tiempo lidiando.

Aseguró que la también protagonista de Rigo “falleció en su casa, acompañada de sus familiares”, en paz y arropada por el amor de los suyos. La actriz colombiana prefirió llevar la enfermedad en la más estricta intimidad para evitar el foco mediático y poder pasar esta etapa con la mayor tranquilidad posible. Y así fue hasta este domingo.