Muere Adam Turck tras pelea

El actor estadounidense Adam Turck fue asesinado tras intervenir en una pelea doméstica entre un hombre y una mujer el pasado sábado 2 de agosto en Virginia, Estados Unidos.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Richmond, donde se produjeron los hechos, todo se desencadenó cuando el actor de 35 años intentó intervenir en una disputa doméstica de la que fue testigo mientras caminaba tranquilamente con su perro por la calle.

Adam era originario del condado de Bucks, Pensilvania, y se estableció en Richmond, Virginia, donde destacó en el teatral local durante casi una década y fue nominado varias veces a los Richmond Theatre Community Circle Awards.