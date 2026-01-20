Muere Allers, director de El rey león

Roger Allers, director de cine animado nominado a un Óscar por El rey león (1994) y a un Tony, falleció a los 76 años en su casa de Santa Mónica, California, tras una corta enfermedad, de acuerdo con el sitio web The Hollywood Reporter.

El cineasta, nacido el 29 de junio de 1949, encontró su pasión por la animación desde muy joven y se tituló en la Arizona State University.

Junto al codirector Rob Minkoff, debutó en el famoso filme de Disney, que acumuló en la taquilla casi mil millones de dólares.