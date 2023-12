La actriz Andrea Fay Friedman, conocida por su destacado papel en Life goes on, falleció el domingo a los 53 años debido a complicaciones derivadas del Alzheimer.

Friedman dedicó su carrera a representar a personas con síndrome de Down en el mundo del entretenimiento, alcanzando la cúspide de su fama con el personaje de Amanda Swanson en La vida sigue su curso. En la serie, encarnó a la novia y posteriormente esposa de Corky, personaje interpretado por Chris Burke. Su último papel en pantalla fue en Carol of the Bells en 2019. A Fay Friedman le sobreviven su hermana Katherine Holland y su padre Hal Friedman.

En 1993, se le vio en un episodio de Los vigilantes de la playa, donde Mary Lou Retton orquestaba unas olimpiadas especiales como parte del evento. Cuatro años después, en 1997, desempeñó el papel de Cindy en Smudge, que exploraba la vida de una joven que compartía residencia con otras personas con su misma discapacidad, tratando de mantener en secreto a su mascota. Esta cinta fue reconocida con el Premio Humanitas en la categoría de película infantil de acción real.

En el año 2003, Andrea Fay Friedman recibió una nominación al Emmy por su participación en La ley y orden: Unidad de Víctimas Especiales. Asimismo, su vida fue objeto de un documental de 48 minutos titulado A possible dream: the Andrea Friedman story, narrado por Joanne Woodward y estrenado en 2009.