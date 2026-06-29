Muere animador mexicano

En febrero de 2024, Luis de la Rosa se conectó vía remota. Estaba feliz y de que Spider-Man: a través del Spider-Verso, estuviera nominada al Óscar en la categoría de Largometraje de animación, filme para el que fue contactado por los estudios apenas un mes de antes de su estreno. “Hay una escena donde el villano principal se da cuenta que puede hacer como portales a otras dimensiones y, en una de esas, asoma la cabeza a una donde es como un cómic de los 60 en Nueva York. Las personas se asustan y corren, yo hice a algunos de ellos reaccionando”, indicó.

Tragedia

El animador, en cuya currícula figuran Anima Estudios, Atomic Cartoons y Tonic DNA, acudió esta semana a Annecy, el festival de cine de animación más importante del orbe.

La noche del pasado miércoles sufrió un accidente cuando, de acuerdo con autoridades locales, caminaba en una zona de trenes e impactado por uno de ellos. Guillermo del Toro, director de Pinocho, dedicó unas palabras a Luis, quien tenía 34 años. “Descanse en paz un talento animador. No lo conocía, pero su capacidad era muy conocida en el medio”, externó el realizador tapatío.