El ganador del Emmy, Billy Miller, falleció este pasado 15 de septiembre y aunque las causas de su muerte aún no se han esclarecido, fuentes cercanas al actor aseguran que este pudo haberse quitado la vida.

La noticia fue confirmada por su mánager a través de un comunicado oficial que publicó la revista Variety y en el que se explica que, en sus últimos días, Miller luchaba con una fuerte depresión maniaca.

Sin embargo, de acuerdo con información compartida por TMZ, el equipo de trabajo del histrión tiene miedo de que, debido a esta enfermedad, él haya atentado contra su propia vida: “parece que estaba luchando contra algunos demonios. Su equipo sugiere que pudo haberse quitado la vida”, detallaron.

Miller tenía 43 años y este 17 de septiembre habría cumplido años. Le sobreviven su madre Patricia, su hermana Megan, su cuñado Ronnie, su sobrino Grayson y su sobrina Charley.

Originario de Tulsa, Oklahoma. Miller nació en septiembre de 1979, pero la mayor parte de su vida la pasó en Texas, donde creció y terminó sus estudios.

Se graduó de la carrera de comunicación y posteriormente se mudó a Los Ángeles en busca de cumplir sus sueños de triunfar en el mundo del espectáculo.

Debutó en televisión en 2007, cuando interpretó a Richie Novak en la famosa serie All my children. Pero la fama le llegó gracias al programa The Young and the Restless, donde interpretó a Billy Abbott. Este papel le valió tres premios Emmy, incluidos dos como actor de reparto destacado en una serie dramática y actor principal destacado en una serie dramática.

En 2014 abandonó la serie y se unió a Hospital General hasta 2019, cuando participó en Suits.

Durante su carrera también participó en programas como: NCIS, The Rookie, Truth Be Told, Major Crimes, CSI: Crime Scene Investigation, Castle y Enormous. Además de las cintas American Sniper y Urban Cowboy.