Muere Brad Everett Young en accidente

El actor y fotógrafo de celebrities Brad Everett Young murió a los 46 años tras sufrir un accidente automovilístico, el cual ocurrió el domingo 14 de septiembre cuando Young iba conduciendo por una autopista a las afueras de Los Ángeles y otro vehículo que circulaba en dirección contraria chocó con él.

Paul Christensen, el publicista de la estrella confirmó la noticia: “La pasión de Brad por las artes y las personas que la respaldaban era inigualable. Vivió su misión de mantener con vida la creatividad, y su legado continuará a través de Dream Loud Official”.

Se sabe que Young murió en el acto; es recordado por su presencia habitual en las alfombras rojas, donde fotografiaba a estrellas de Hollywood, para medios como THR, Variety, Vogue o Vanity Fair.

¿Qué hizo Brad Everett Young como actor?

Brad Everett Young participó en series populares como Grey’s Anatomy, Boy Meets World, 90210, Terminator: The Sarah Connor Chronicles y Numb3rs, además actuó en películas como Los Ángeles de Charlie, Jurassic Park III, Love & Basketball, Rumor Has It… y The Artist.

Utilizó sus plataformas para impulsar causas sociales y artísticas, además de su trabajo multidisciplinario en cine y fotografía.