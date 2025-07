Muere cantante Connie Francis

La legendaria cantante estadounidense Connie Francis, conocida por éxitos como “Who’s sorry now? y “Pretty little baby”, tema ese que volvió viral en las redes sociales, murió el 16 de julio de 2025 a los 87 años, según confirmó su amigo y publicista Ron Roberts.

Francis, pionera del pop en los años 50 y 60, había sido hospitalizada a principios de julio por dolores intensos tras una cirugía de cadera. La artista estaba al tanto de su resurgimiento en redes sociales, particularmente en Tiktok, donde su canción “Pretty little baby” se volvió viral en los últimos años.

Según publicaciones en X y comentarios de su círculo cercano, la cantante, a pesar de su avanzada edad y problemas de salud, expresó alegría y sorpresa por el cariño de una nueva generación de fans.

En 2024, Ron Roberts compartió en una entrevista que Connie estaba “emocionada” al saber que su música seguía conectando con jóvenes.