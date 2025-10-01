﻿﻿
Muere Carlos Arau, actor de Vecinos

Octubre 01 del 2025
La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) informó la muerte del actor Carlos Arau, quien se destacó como actor, director, guionista y productor durante más de 35 años de carrera artística en cine, teatro, televisión y comerciales.

Arau actuó en la serie Vecinos, donde encarnó a “Hortensio” durante 10 capítulos; participó en películas como Perdita Durango, Extraños caminos y Un mundo maravilloso.

La ANDI lamentó la pérdida de Carlos Arau a través de un mensaje en rede sociales: “La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Carlos Arau. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”, se lee.

Celebridades como Maribel Guardia, Cuauhtli Jiménez, Roberto Tello y Gerardo Murguía expresaron sus condolencias ante la noticia; el actor Aleks Vázquez le dedicó un emotivo mensaje: “Amigo del alma, que difícil es aceptar que ya no estés presente, me cayó de golpe la noticia de tu partida ya que decíamos que éramos amigos y rivales ya que varias veces competíamos en ‘call backs’ y de verdad tú eres el que realmente debe llevar el título del rey de los comerciales. Ya no tendré a ese rival talentoso ni a ese amigo entrañable. Descansa en paz Carlos Arau. Hoy todas mis funciones son dedicadas a ti”, escribió.

