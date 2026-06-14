Muere chef de Venga la alegría

La chef Sandra Díaz del Valle, reconocida en la televisión y la gastronomía de Honduras, falleció el pasado 10 de junio a los 46 años, justo el día en que celebraba su cumpleaños. Su partida ha provocado consternación entre televidentes, colegas y seguidores, quienes destacan su dedicación y carisma dentro y fuera de las cámaras.

Sandra Díaz del Valle fue una chef profesional y figura de la televisión hondureña, conocida principalmente por su participación en Venga la alegría Honduras. Destacó por su capacidad de compartir recetas y consejos útiles en pantalla e impartía cursos y talleres como instructora independiente. Su legado permanece en la huella que dejó en la audiencia y en el gremio culinario.

Perfil

Sandra Díaz del Valle construyó una carrera notable al unir su formación como chef con la presencia en medios de comunicación. Originaria de Honduras, alcanzó gran popularidad como conductora en el programa Venga la alegría Honduras, donde compartía su pasión por la cocina y logró conectar con la audiencia gracias a su carisma y cercanía.

Además de su trabajo televisivo, Díaz del Valle se dedicó a impartir talleres y cursos de cocina, lo que permitió que miles de personas interesados en la gastronomía aprendieran de ella directamente. Su estilo práctico consolidó su lugar entre quienes buscan inspiración y aprendizaje culinario.

A lo largo de los años, su experiencia la llevó a participar en diversos proyectos ligados a la cocina. Siempre transmitió su amor genuino por la gastronomía y la formación de nuevos talentos, colaborando activamente con quienes deseaban ingresar al mundo de los sabores.

En sus redes sociales, días antes de su fallecimiento, la chef manifestó su gratitud por poder dedicarse a lo que amaba. “Cada receta, cada plato y cada presentación llevan un pedacito de mi corazón”, escribió al agradecer las oportunidades y aprendizajes obtenidos en su carrera.