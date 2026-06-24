Muere Clive Davis a los 94 años

El productor musical Clive Davis, figura emblemática de la industria y artífice de los éxitos de Whitney Houston, Aretha Franklin, Bruce Springsteen y Santana, murió a los 94 años.

Davis abrazó géneros que iban desde el rock & roll y el jazz hasta los inicios del hip-hop y el pop, y con frecuencia fichó a artistas poco conocidos —Barry Manilow entre ellos— que luego alcanzarían el estatus de superestrellas. “Hoy rendimos homenaje no solo a una figura destacada cuya influencia cambió la música para siempre, sino también al hombre que guió a nuestra familia con elegancia, generosidad y amabilidad”, declararon en un comunicado en X.

Hospitalización

Sus allegados no informaron la causa de la muerte, pero la revista Rolling Stone dijo que Davis había sido hospitalizado a finales de mayo por problemas respiratorios. “Apoyó a los mejores artistas de la historia de la música moderna, dejando una huella indeleble en la cultura que perdurará durante generaciones”, añadió su familia.

De Janis Joplin a Earth, Wind & Fire, de Aerosmith a Billy Joel, de Patti Smith a Alicia Keys, descubrió, impulsó y llevó a la cúspide a un gran número de artistas. Ganador de varios premios Grammy, Clive presidió Columbia Records desde 1967 hasta 1973. Fundó luego Arista Records, que dirigió de 1974 al 2000, cuando lanzó J Records.