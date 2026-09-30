Muere “Conchita” Márquez a los 82 años

El espectáculo mexicano se encuentra de luto, luego de que confirmara la muerte de la primera actriz Concepción Márquez a los 82 años.

La noticia fue difundida a través de las redes sociales de la compañía El Aquelarre Teatro y posteriormente confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA). “La ANDA lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Concepción Márquez. Actriz de amplia y destacada trayectoria en teatro, cine y televisión”, escribieron en un mensaje publicado en X.

Asimismo, aprovecharon la oportunidad para extender sus condolencias a la familia y amigos y destacar su legado en cine, teatro y televisión.

Márquez construyó una carrera de más de 40 años en los escenarios mexicanos. Antes de debutar como actriz llegó a trabajar en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), pero su talento la llevó a trabajar en el teatro mucho antes de iniciar sus estudios de actuación.

Trayectoria

Llegó a participar en más de 50 puestas en escena, uno de sus últimos proyectos fue Apuntes sobre el deterioro de mi madre en el Centro Cultural Helénico. En la pantalla grande sumó más de 35 créditos, participando en películas muy reconocidas por la crítica y el público masivo. Entre sus producciones se encuentran Cría puercos, que le valió una nominación al Ariel como mejor actriz.

En televisión fue el rostro de programas unitarios emblemáticos como Lo que callamos las mujeres, además participó en diferentes telenovelas como Senda prohibida y Amanecer, entre otras.