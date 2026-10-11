Muere CW Morgan, actor de Scream

El actor CW Morgan, quien interpretó a Hank Loomis, el padre del asesino Billy Loomis en Scream, falleció a los 72 años. De acuerdo con TMZ, el deceso ocurrió el 30 de agosto en Los Ángeles, aunque hasta el momento se desconoce la causa y la forma de muerte.

Un portavoz del Departamento de Policía dijo al medio que los agentes atendieron una llamada para investigar el suceso, que al parecer se debió a causas naturales. El Departamento de Bomberos señaló que atendió el reporte de un hombre adulto inconsciente. Morgan no fue trasladado a un hospital, ya que el caso fue remitido al forense.

En redes sociales, la hija del actor, Renata Macfie, publicó un homenaje en su cuenta de Facebook, donde describió el vacío que dejó su muerte: “Ya te extraño muchísimo. Seguiré recordando nuestros paseos por Mulholland y nuestras salidas a Starbucks. Me siento agradecida y afortunada de haberte tenido como papá. Mi Guck. Descansa en paz, cariño. La vida nunca volverá a ser la misma sin ti y tus chistes inoportunos que heredé de ti”.