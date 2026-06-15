Muere David Hockney, a sus 89 años

David Hockney, el artista británico que convirtió las piscinas de California y los paisajes de Yorkshire en algunas de las imágenes más reconocibles del arte contemporáneo, falleció el 11 de junio, un mes antes de cumplir 89 años, informaron sus representantes.

Reconocido por sus retratos, paisajes y escenas bañadas por colores luminosos, Hockney desarrolló una trayectoria de más de seis décadas que lo situó entre los creadores más influyentes de su generación.

Su sello

La arquitectura moderna, las albercas, el clima soleado y la cultura de la costa oeste estadounidense se convirtieron en elementos centrales de su trabajo. De esa etapa surgió A bigger splash (1967), considerada una de las obras emblemáticas del arte del siglo XX. El cuadro muestra una piscina bajo un cielo despejado; la aparente quietud de la escena solo se altera por la explosión de agua provocada por un salto fuera de cuadro.

California también le ofreció una libertad difícil de encontrar entonces en Gran Bretaña. Hockney asumió públicamente su homosexualidad a los 23 años, siete años antes de que las relaciones homosexuales fueran despenalizadas en su país.

Exploró el deseo y la intimidad masculina

Esa experiencia encontró eco en obras como We two boys together clinging (1961), inspirada en un poema de Walt Whitman, y Domestic scene, Los Angeles (1963), donde exploró el deseo y la intimidad masculina en una época marcada por restricciones legales y sociales. El propio artista llegó a describir algunas de aquellas pinturas como “propaganda homosexual”.

Entre sus trabajos más conocidos figura también I (Pool with two figures) (1972), inspirado en Peter Schlesinger, quien fue su pareja y una de las presencias más importantes en su vida artística. En 2018 la obra alcanzó 90.3 millones de dólares en una subasta de Christie’s en Nueva York y estableció entonces un récord para una pieza creada por un artista vivo.

Otra vertiente fundamental de su producción fueron los retratos. En cuadros como Mr. and Mrs. Clark and Percy (1970-1971) y My parents (1977) retrató a familiares y amigos cercanos mediante escenas domésticas de gran intensidad emocional.

Tras décadas en Estados Unidos, regresó a Yorkshire en 2004. Los paisajes de su infancia recuperaron protagonismo en obras como Bigger trees near warter (2007), una composición de más de doce metros de longitud integrada por 50 paneles.

Tecnología

Lejos de mantenerse al margen de los cambios tecnológicos, encontró nuevas posibilidades creativas en los dispositivos digitales. Ya septuagenario comenzó a dibujar y pintar con Ipad. Entre los resultados de esa exploración destacó The Yosemite Suite (2010-2011), serie inspirada en el célebre parque nacional californiano.

Además de su producción artística, reflexionó sobre la historia de la representación visual y defendió la vigencia de la observación directa en tiempos dominados por la fotografía y las pantallas. Sus investigaciones sobre el uso de instrumentos ópticos por parte de los antiguos maestros abrieron debates entre historiadores del arte y especialistas.

Nacido en 1937 en Bradford, Yorkshire, fue el cuarto de cinco hijos de Laura y Kenneth Hockney. Desde niño mostró interés por el dibujo y decidió dedicar su vida al arte. Estudió en la Bradford School of Art y posteriormente ingresó al Royal College of Art de Londres, donde coincidió con artistas como Patrick Caulfield y RB Kitaj.

Su reconocimiento llegó pronto. En 1963 agotó las obras de su primera exposición individual, “David Hockney: pictures with people in”, organizada por el galerista John Kasmin. Poco después partió hacia Los Ángeles, ciudad que transformó su mirada y marcaría buena parte de su producción artística. Hasta sus últimos años mantuvo una intensa actividad pública. Este mes apareció entre las figuras destacadas de la lista anual “Pride” elaborada por The Independent, que reconoce a integrantes de la comunidad LGBT+ con influencia social y cultural.

Pintor, dibujante, grabador y explorador de las herramientas digitales, Hockney dejó una obra que abarca más de seis décadas y que convirtió escenas cotidianas, retratos, paisajes y piscinas en un lenguaje visual capaz de trascender generaciones y fronteras.