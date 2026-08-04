Muere el actor Carlos del Campo

El actor de doblaje Carlos del Campo, la voz que marcó a diferentes generaciones en México y América Latina, falleció este domingo a los 67 años. La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado que su familia publicó en redes sociales.

Con más de tres décadas de trayectoria, Del Campo se consolidó como una de las figuras más reconocidas del doblaje latinoamericano. Su voz estuvo presente en películas, series, anime y videojuegos que acompañaron la infancia y juventud de millones de personas.

Entre sus trabajos más recordados se encuentran Slinky en la saga Toy story, C-3PO de Star Wars, Tywin Lannister en Game of Thrones, el profesor Souichi Tomoe de Sailor Moon, el director Kuno en Ranma 1/2 y Gin Ichimaru en Bleach.

Aunque las causas del deceso no se han dado a conocer, se sabe que enfrentaba serios problemas de salud, situación que lo alejó del doblaje de Toy story 5 y de las cabinas de grabación definitivamente.

Además del doblaje, Del Campo también trabajó como director, locutor y cantante; incluso formó parte de diversos temas musicales y coros de producciones animadas de Disney. En diferentes plataformas sociales, amigos y fans se han sumado al dolor por su partida y han destacado el enorme legado que deja en el mundo del cine.

“Descansa en paz leyenda”. “Un gran actor de doblaje, descanse en paz, y a partir de ahora nace una leyenda”. “Fue un honor seguir su trabajo. Muchas gracias por todos los personajes que nos regaló”. “El cielo tiene una estrella nueva ahora, la que más brilla”. “Su voz será recordada siempre”, son algunos mensajes que se pueden leer.