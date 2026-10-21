Muere el actor Carlos Miguel

Carlos Miguel, recordado por su personaje de “El Poncho” en telenovelas como Tú y yo, Volver a empezar, Dos mujeres un camino, Soñadoras y Amigas y rivales, murió a los 67 años. La noticia fue confirmada por Roberto Tello, “El Coreano”, su pareja actoral en la televisión.

El histrión es recordado por interpretar a villanos y delincuentes en exitosas telenovelas de Televisa durante las décadas de 1990 y 2000, alcanzó popularidad con personajes como “El Poncho”, con el que conquistó al público en melodramas como Volver a empezar (1994) y Tú y yo (1996), producciones de Emilio Larrosa.

Sin embargo, detrás de su trayectoria en la televisión, enfrentó una experiencia que transformó su vida: un secuestro que lo alejó de los foros y lo llevó a buscar una nueva forma de ganarse la vida vendiendo tacos.

En su cuenta de Instagram, “El Coreano” lo despidió con un antiguo video divertido de ambos.

¿Por qué terminó vendiendo tacos?

En 2012, Carlos Miguel sufrió un secuestro exprés cuando salía de una grabación, de acuerdo con los testimonios que compartió posteriormente, permaneció privado de la libertad durante cuatro días, periodo en el que fue víctima de agresiones físicas y amenazas contra sus hijas.

Los secuestradores habrían encontrado fotografías e información de su familia, por lo que el actor decidió no proceder legalmente para proteger a sus hijas, durante el cautiverio, además, sufrió lesiones en el rostro, perdió varios dientes y tuvo daños en los tendones de las manos.

Las consecuencias físicas y emocionales del secuestro, sumadas a la falta de oportunidades laborales, marcaron un antes y un después en su carrera; con el paso del tiempo, los llamados para participar en producciones televisivas disminuyeron y tuvo que buscar otras alternativas para sostenerse económicamente.

Fue así como Carlos Miguel comenzó a vender tacos de canasta en las calles de la Ciudad de México, posteriormente, emprendió un negocio de comida llamado La Cochinita del Tío Ferruco, donde ofrecía tacos de cochinita pibil, burritos y tortas, y atendía personalmente a sus clientes.

Su historia llamó la atención en redes por el contraste entre los años en los que formó parte de exitosas telenovelas y la nueva etapa que emprendió lejos de los reflectores, para el actor, la venta de comida se convirtió en una alternativa para salir adelante después de perder estabilidad laboral y económica.