Muere el actor Francesc Garrido

El actor catalán Francesc Garrido murió a los 56 años debido a un problema de corazón, informó la Unión de Actores y Actrices y la Academia del Cinema Català, lamentaron el fallecimiento del actor y recordaron sus más de 30 proyectos en cine y sus dos nominaciones a los Premios Gaudí. “Expresamos nuestro apoyo a su familia, amigos y a toda la comunidad cinematográfica”, se lee en su perfil de X.

Garrido desarrolló una trayectoria de más de tres décadas en teatro, cine y televisión, donde destacó en producciones como Sé quién eres y La novia gitana, además de participar en numerosos proyectos tanto en Cataluña como en el resto de España.

La muerte de Francesc Garrido ocurre cuando todavía tenía proyectos pendientes de estreno, entre ellos se encuentra Todo lo necesario, producción que se estrenará en 2027, además de la miniserie Sira, continuación de El tiempo entre costuras, que será estrenada próximamente.

Garrido vuelve a interpretar a Vázquez, el comisario de policía del Protectorado Español en Marruecos que aparece en la historia protagonizada por el personaje creado por la escritora María Dueñas.

Entre el teatro, el cine y la televisión

Francesc Garrido comenzó profesionalmente en el teatro en 1990, escenario en el que construyó una parte importante de su carrera. A lo largo de los años participó en montajes en catalán de grandes clásicos de la dramaturgia, entre ellos El jardín de los cerezos, de Antón Chéjov, y El rey Lear y La tempestad, de William Shakespeare.

En 2025 regresó a las tablas del teatro Lliure de Barcelona para participar en El Mestre i Margarita, bajo la dirección de Àlex Rigola. Un año antes había trabajado también con el director en Glengarry Glen Ross, de David Mamet.

En televisión, uno de sus personajes más recordados fue Juan Elías, protagonista de la serie Sé quién eres, emitida en 2017. En este thriller interpretó a un reconocido abogado que pierde la memoria después de sufrir un accidente automovilístico y termina convertido en sospechoso de la desaparición de su sobrina.