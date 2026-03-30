Muere el actor James Tolkan

El actor James Tolkan, conocido por interpretar al señor Strickland en Volver al futuro, falleció a los 94 años en Nueva York. La noticia fue confirmada en el sitio oficial de la franquicia, donde se informó que el deceso ocurrió el jueves 26. Un portavoz de la familia indicó que murió de forma pacífica, aunque no se dieron a conocer las causas.

Nacido en Calumet, Michigan, Tolkan cursó estudios en tres universidades antes de inclinarse por la actuación. Posteriormente se trasladó a Nueva York, donde se formó con Stella Adler y Lee Strasberg, dos figuras clave en la enseñanza actoral.

Trayectoria

Durante más de 25 años desarrolló su carrera en el teatro neoyorquino y participó en montajes como Glengarry Glen Ross, además de presentarse en Broadway.

En cine, formó parte de producciones como El príncipe de la ciudad y Juegos de guerra. También tuvo una breve participación en Amor y muerte. Sin embargo, sus personajes más recordados fueron el estricto director Strickland en la saga de Volver al futuro, y “Stinger” en Top Gun, junto a Tom Cruise.

En televisión, apareció en series como The Fresh Prince of Bel-Air y Miami Vice, y su trayectoria en pantalla se extendió hasta 2011. Tolkan deja a su esposa, Parmelee, y a sus tres sobrinas. Debido a su amor por los animales, su familia sugirió que, en su memoria, se realicen donaciones a refugios, organizaciones de rescate o a la Humane Society.