Muere el animador Loyd Price

Hace unos días se dio conocer el fallecimiento de Loyd Price, a los 64 años. El animador británico de stop-motion era conocido por participar en múltiples producciones que marcaron la infancia de diversas generaciones de espectadores.

El fallecimiento del artista, quien habría perdido la vida el 22 de septiembre, fue confirmado en Instagram por el estudio de cine británico Aardman Animations, reconocido por su trabajo en las técnicas de stop-motion y claymation, que utiliza el modelado de figuras de plastilina o arcilla.

Despedida

“Nos sentimos afortunados y orgullosos de haberlo conocido y acompañamos en el sentimiento a toda su familia”, escribió el estudio en la plataforma de X.

Hasta el momento las causas de su deceso se mantienen desconocidas. Nacido en 1962 en Manchester, Inglaterra, Loyd era un animador y director de cine, reconocido por participar en diferentes etapas del proceso creativo y de producción para importantes producciones infantiles que utilizaban la técnica cinematográfica de animación conocida como stop-motion.