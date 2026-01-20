Muere el cantante Martín Olivares

El mundo de la música regional mexicana está de luto tras la inesperada muerte de Martín Olivares, vocalista de Los Vencedores y colaborador del podcast La nota del entretenimiento.

Más allá de su trayectoria musical, Olivares se hizo notar por sus opiniones públicas en debates del espectáculo, especialmente por las críticas a Ángela Aguilar y Christian Nodal, además de su apoyo a Cazzu.

Uno de los momentos más recordados fue cuando expresó su respaldo a la cantante argentina Cazzu, que se encontraba en el centro de la disputa mediática con Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Para manifestar ese apoyo, Olivares dedicó la canción “Ella es una reina” a Cazzu, gesto que fue ampliamente comentado y aplaudido por usuarios en redes sociales, consolidándolo también como una voz dentro de las conversaciones públicas sobre artistas y entretenimiento.