Muere el cantante Tomas Lindberg

El mundo del metal despide a Tomas Lindberg, vocalista de la banda sueca At The Gates, quien murió a los 52 años. A través de redes sociales, la agrupación se despidió del artista y lo consideraron una “inspiración” para todos los miembros.

“Tomas: Fuiste una inspiración para todos nosotros. Un verdadero amigo, compasivo y comprensivo. Siempre serás recordado por tu generosidad y tu espíritu creativo. Te echaremos eternamente de menos. Para siempre en nuestros corazones”, escribió At The Gates en redes sociales.

El cantante murió a los 52 años luego de perder la batalla contra un cáncer contra el que luchaba desde hace más de 2 años. En 2023 a Tomas Lindberg le diagnosticaron un carcinoma adenoide quístico, un tipo de cáncer poco común, y tras una cirugía se le había extirpado gran parte del paladar.

El artista estuvo dos meses en tratamiento de radioterapia y no fue sino hasta 2025 que le fue hallado un tumor que ya no podían operarse ni respondía a más tratamientos. Considerado uno de los pioneros del melodic death metal, Tomas Lindberg cofundó At The Gates en 1990 y ayudó a definir el sonido del género. Su disco Slaughter of the soul (1995) es ampliamente reconocido como una obra clave en la evolución del metal extremo.