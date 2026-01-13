Muere el compositor Guy Moon

El jueves 8 de enero se confirmó el fallecimiento del compositor veterano estadounidense Guy Moon, en Los Ángeles, California, a los 63 años. De acuerdo con diversos medios locales, la familia dio a conocer que el artista habría perdido la vida durante un accidente de tráfico. “Nos embarga el dolor al anunciar el fallecimiento de nuestro amado patriarca, Guy Moon. Nos sentimos especialmente bendecidos de haber podido llamarlo padre y esposo. Al enfrentar juntos lo que parece un dolor insuperable, nos anima a llorarlo con honor y valentía, con las herramientas que nos brindó en su hermosa vida”, externaron. “Ha dejado un legado inconfundible y lo extrañaremos profundamente, tanto nosotros, su familia y las innumerables personas cuyas vidas impactó”, finaliza el mensaje publicado a través de la plataforma de Facebook.

Originario del estado de Wisconsin en EE. UU., Guy Moon fue el productor y compositor musical encargado de darle vida a las bandas sonoras de múltiples, películas y series animadas infantiles, específicamente en producciones clásicas creadas por las cadenas de televisión Nickelodeon y Cartoon Network.