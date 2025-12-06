Muere el gran humorista Eduardo Manzano

El actor y comediante Eduardo Manzano, “El Polivoz”, falleció a los 87 años, informó su hijo Lalo Manzano a través de redes sociales, donde le dedicó una emotiva despedida en la que destacó su talento. “Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso y agradecemos a todos los que respetuosamente se han sumado con sus muestras de cariño”, se lee.

Eduardo Manzano, conocido como “El Polivoz”, nació el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México y comenzó su carrera en la radio y el teatro como imitador de voces, inspirado por figuras como José Ángel Espinoza, “Ferrusquilla”.

En 1959 participó en el programa La hora del imitador, donde conoció a Enrique Cuenca, con quien formó el dúo cómico Los Polivoces, tras un empate en el concurso. Aquel trío —que se convirtió en dúo en 1960— debutó en el teatro Ideal y rápidamente destacaron por su talento en caracterizaciones y humor vocal.

En el cine

Durante las décadas de 1960 y 1970, Los Polivoces alcanzaron la cima de la fama con su programa de televisión homónimo, transmitido en México y Latinoamérica, y películas como Agarrando parejo (1964), Tres mil kilómetros de amor (1967) y El aviso inoportuno (1968).

Crearon personajes icónicos como el comandante Agallón Mafafas, Gordolfo Gelatino, son Teofilito y Wash and Wear, consolidándose como íconos de la comedia mexicana; Manzano manejaba la administración del dúo, asegurando contratos y giras exitosas.

En décadas posteriores, Manzano continuó su trayectoria en cine y televisión con filmes como Escuela para brujas (1990) y Yo hice a Roque III (1993), y en 2007 interpretó a Arnoldo López en la serie Una familia de diez junto a Jorge Ortiz de Pinedo.

Prestó su voz para animaciones como Nikté y participó en obras teatrales, manteniendo su legado como maestro de la imitación hasta bien entrado el siglo XXI. A sus 82 años, en 2021, fue hospitalizado por una infección biliar.

Una gran trayectoria

Lalo Manzano adquirió popularidad en los últimos años gracias a su participación en la serie de televisión Una familia de diez, en la que dio vida a don Arnoldo; sin embargo, él ya era considerado una de las instituciones de la comedia mexicana gracias a su participación en el programa Los Polivoces.

Eduardo Manzano, cuyo nombre completo era Eduardo Eugenio Manzano Balderas, interpretó personajes inolvidables y muy populares tanto en la pequeña como en la gran pantalla. Conquistó al público con un humor cargado de sátira, ingenio y crítica social disfrazada de comedia blanca. El estilo y el ritmo de Manzano, junto al de Cuenca, definió el humor de varias generaciones.

Aunque Los Polivoces sigue siendo uno de los programas más relevantes dentro de la carrera de Eduardo Manzano, también hizo más de una docena de filmes.