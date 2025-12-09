Muere el guitarrista Tony Méndez

Tony Méndez, guitarrista de Kerigma y uno de los iniciadores de la ola del rock en México, murió, según ha confirmado el periodista Chava Rock, uno de los primeros en hacerse presente cuando Matías, el hijo del rockero, pidió apoyo económico para su padre, luego de que fuera hospitalizado y operado por la situación tan delicada de salud que enfrentaba.

Chava, que además de ser especialista en rock nacional, mantenía una buena amistad con Tony, tuvo la oportunidad de visitarlo durante su hospitalización; fue franco al reconocer que, el estado en que percibió al músico le preocupó.

“Lamentablemente, enfrentó un cuadro de salud muy delicado, de hecho, cuando lo fui a ver, fui con una amiga y, cuando salimos, ella comenzó a llorar así, a cántaros, y yo también me entristecí mucho por como lo vimos, muy muy deteriorado”, contó.

Tras la operación a la que fue sometido, su hijo Matías Méndez impulsó una iniciativa en Go Found Me, en la que solicitaba donativos para reunir la cantidad de dinero suficiente para solventar los gastos que supondría la recuperación del guitarrista que, de acuerdo a como se dio a conocer, tendría que ser intervenido nuevamente.

“Por supuesto, sabíamos que salía de una cirugía, no era cosa menor; había intención de que se le hicieran unos estudios y a echarle ganas, ver qué seguía, poner de su parte la familia para poder prolongar la vida de Tony, solo que ya no dio tiempo”, expresó Chava en un video, claramente afectado por la noticia.

“Estaba muy débil, ya luego la familia compartirá, si es que así lo desean, por supuesto, los malestares que tuvo y los problemas graves que enfrentó”, finalizó.