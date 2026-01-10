﻿﻿
Muere el humanista Tarsicio Herrera

Enero 10 del 2026
La Academia Mexicana de la Lengua lamentó profundamente el fallecimiento. Cortesía
Tarsicio Herrera Zapién, estudioso de letras latinas y de la tradición clásica en México, músico, poeta y traductor al español de Tibulo, Ovidio y Horacio, y al latín de Ramón López Velarde, Manuel José Othón, Juana de Asbaje, Pablo Neruda y Augusto Monterroso, entre otros autores, falleció esta mañana del 8 de enero a los 91 años, informó la Academia Mexicana de la Lengua, de la que era integrante de número y decano.

La institución lamentó profundamente el fallecimiento del humanista nacido en Churintzio, Michoacán, el 19 de julio de 1935. Ingresó a la AML el 9 de febrero de 1984, para ocupar la silla IV, luego de leer su discurso “Lengua y poetas romanos en Alfonso Reyes”.

Licenciado, maestro y doctor decano en Letras Clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, Tarsicio Herrera Zapién fue profesor de latín, literatura y tradición grecolatina en la Facultad de Filosofía y Letras desde hace más de 45 años. Fue vicepresidente y presidente de la Academia Mexicana de Doctores en Ciencias Humanas y Sociales de 1996 a 2000.

Publicaciones

A lo largo de trayectoria realizó numerosas traducciones del latín al español y del español al latín, entre las que destacan La oveja negra (de Monterroso), 1988.

Entre sus obras destacan libros de ensayos como López Velarde y Sor Juana, feministas opuestos, en 1984; Buena fe y humanismo en Sor Juana, en 1984; Bernal, perenne voz de Navidad en 1990; México exalta y censura a Horacio, en 1991; Manuel M. Ponce y el triunfo sobre una estrella, en 1992; Dos patriarcas sonrientes, en 1994; Horacio, crisol bimilenario, en 1994; Tres siglos y cien vidas de Sor Juana, en 1995; Los satíricos de la Roma imperial, en 1995; Historia del humanismo mexicano, en 2000, y El imperio novelístico romano, en 2003.

