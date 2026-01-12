Muere el músico Alejandro Landeros

El rock chileno está de luto tras la muerte del guitarrista Alejandro Landeros Flores, uno de los referentes del death metal nacional y considerado un “maestro” por nuevas generaciones del metal latinoamericano, gracias a su influencia y aportaciones al género.

De acuerdo con reportes de la prensa extranjera, Alex Landeros, como era conocido en la escena musical, falleció a los 57 años. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su muerte.

A lo largo de su trayectoria, formó parte de bandas clave como Undercroft y Anima Inmortalis. Esta última confirmó la noticia del deceso a través de un emotivo mensaje en redes sociales, en el que destacó su papel dentro de la escena: “Landeros fue parte esencial de la formación clásica de Undercroft, donde dejó una marca imborrable durante los primeros años de la banda”.

El músico participó en la grabación de los demos “To the final battle” y “Demons awake, revenge is near” durante la década de los noventa, además de colaborar en el álbum Twisted souls, descrito como “una obra fundamental del death metal chileno que trascendió fronteras y se convirtió en un referente para la escena latinoamericana”.

Tras su salida de Undercroft, se integró a Anima Inmortalis, banda con la que participó en los discos Everlasting (2005) y More than just flesh and blood (2011).