La actriz María Chacón, recordada por su papel de “La Chofis” en la telenovela infantil Alegrijes y Rebujos, compartió con sus seguidores un doloroso momento: la muerte de su padre, a quien despidió con un emotivo mensaje acompañado de fotografías familiares que encierran momentos amorosos entre padre e hija. Aunque no reveló la causa del fallecimiento de su padre, sí aplaudió la lucha que dio durante un año, y lo calificó como un auténtico “guerrero”.

“Mi papiti, no puedo creer que no te volveré a abrazar. Te extrañare toda la vida. Nuestras pláticas, tus chistes que siempre me hacían reír a carcajadas, tus dibujos, tus mensajitos de amor, tu cangrejito playero, tu piojito, nuestras aventuras y todo lo que eras. Un año luchaste como nadie, fuiste un guerrero hasta el último momento y siempre te estaré agradecida de que pasamos tus últimos momentos juntos. Y sé que siempre estarás conmigo”, expresó.

En la segunda parte de su mensaje, María Chacón se despidió de su papá, y resaltó que es inmortal porque dejó huella y siempre vivirá en su corazón: “Te quedas también en el corazón de todas las personas que tuvieron oportunidad de conocerte y/o trabajar contigo. Siempre con una sonrisa, talentoso, alegre y siempre noble. Dejaste huella papi y por eso siempre serás inmortal. Te amo con todo mi corazón”.