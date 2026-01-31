Muere el productor Pedro Torres

El productor mexicano Pedro Torres, falleció el 30 de enero a los 72 años, tras meses de lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA o ALS).

La noticia se dio a conocer a través de redes sociales con un comunicado por parte de la familia Torres Castilla -hijos de Pedro-, el cual se publicó en los perfiles oficiales del productor.

Originario de Saltillo, Coahuila, Pedro Castillo fue uno de los productores más influyentes de la televisión mexicana. Fue conocido por estar detrás de Big Brother, Mujeres asesinas y el tema “No sé tú” de Luis Miguel; y se le consideró un visionario en el entretenimiento y un elemento clave para Televisa.

A pesar de que su estado de salud se vio deteriorado sus últimos meses de vida, la familia que Torres partió “en paz, tranquilo y lleno de fe, rodeado del amor de su familia”.

Esta fue la última publicación de Pedro Torres en Instagram

Pedro Torres se había mantenido muy activo en redes sociales, compartiendo frecuentemente imágenes y videos con su familia y pareja, de sus viajes o vacaciones, y momentos de su día a día. Sin embargo, el avance de la ELA, dejó al productor en un estado de salud delicada, por lo que limitó su participación en las diversas plataformas.

El último post en su perfil de Instagram antes de fallecer, fue una publicación conjunta hecha por Adriana Gómez, amiga cercana del productor y CEO de European Productions.

Despedidas

En ella, la productora deja un mensaje emotivo en apoyo a Torres por su diagnóstico de ELA (también ALS): “Amigo, hermano, cómplice de momentos inolvidables… Hoy, ALS tocó tu puerta. Una enfermedad brutal que aún desconcierta a la ciencia. Pero tú, sigues de pie, con mirada firme. Oramos por ti: Por tu paz mental. Por tu fe. Por tu fortaleza. Y sobre todo, para que nunca pierdas la esperanza”.

Por su parte, la última publicación realizada por el mismo Pedro Torres tiene fecha del 20 de septiembre de 2025. Se trata del videoclip “Fuerza México”, una producción hecha por Torres, en colaboración con otros artistas, para rendir homenaje y conmemorar a todas las víctimas del sismo del 19 de septiembre de 2017, así como a todos los voluntarios que prestaron sus servicios para apoyar a los demás.

“Un reconocimiento a todos los que ayudaron de forma desinteresada, anónima y con el corazón en la mano en los desastres naturales que sacudieron a México. A las voces, compositores, productores musicales, fotógrafos y cineastas que dieron vida a este homenaje con el afán de seguir ayudando a los afectados en la recaudación de fondos de las muchas fundaciones y causas que se sumaron”, escribió el productor.

Influencia en la TV

Pedro Torres no solo dejó su huella como productor, sino también como visionario. Gracias a su empresa Curiosity, impulsó la producción de series cortas (microseries), anticipando tendencias que hoy son comunes en plataformas digitales.

Fue pionero en llevar formatos internacionales a México, adaptando exitosos realities, y también fomentó el contenido audiovisual publicitario de alta calidad: se le atribuye la producción de miles de comerciales.

Su gran amor

Uno de los matrimonios más mediáticos de Pedro Torres fue con la actriz Lucía Méndez, con quien se casó alrededor de 1988 tras conocerse en Hollywood. La relación duró aproximadamente seis años y fue descrita por ambos como una etapa de gran complicidad personal y profesional.

Tras su divorcio, el productor mantuvo una relación estable con la empresaria Saddy Abuanza Delgado, quien fue su principal apoyo durante su enfermedad y lo acompañó hasta el final de sus días.

A través de sus redes sociales, Lucía Méndez compartió un mensaje que conmovió a sus seguidores: “Hoy se despide un genio, un visionario y el hombre que me dio el regalo más grande de mi vida: mi hijo. Pedro Antonio, gracias por tantos años de cariño y por esa unión familiar que siempre mantuvimos a pesar del tiempo. Descansa en paz, rodeado de la luz que siempre proyectaste en tu trabajo y en nuestras vidas”.

Sus palabras fueron recibidas con cientos de comentarios de apoyo y condolencias, confirmando el profundo impacto que Pedro Torres dejó tanto en lo profesional como en lo humano.