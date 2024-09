Fernando Ponce de León, músico y flautista, que formó parte del grupo Mägo De Oz, falleció tras sufrir un fallo multiorgánico, el artista de 59 años llegó a urgencias, sin embargo no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Ponce De León se sumó a la agrupación Mägo De Oz a finales de los años 90, una de las etapas más exitosas de la banda, imprimió su talento como flautista y gaitero en discos como Belfast (2004), Gaia II: La Voz Dormida (2005) y Gaia III: Atlantia (2010). Su salida de la banda fue en 2010.

El adiós

Mägo De Oz, uno de los grupos más importantes de folk metal, dedicó una emotiva despedida a su amigo y exintegrante, y con una foto del músico en acción lo despidieron. “Fernando Ponce de León (1965 -2024) Compañero de viaje en mil batallas, se va un amigo, un compañero y un grandísimo músico. A los músicos no nos gusta el silencio, nos gustan los aplausos, así que no vamos a pedir un minuto de silencio por nuestro querido Fernando, vamos a pedir un minuto de aplausos en su honor. Te queremos mucho”, se lee.

Los fans lamentaron la sorpresiva noticia y compartieron recuerdos sobre Fernando y su innegable talento, pues con su flauta y su gaita supo fusionar el rock con la música celta y el folk.

José Mario Martínez Arroyo González, mejor conocido como José Andrëa, exvocalista de Mägo De Oz le dedicó una despedida en su Instagram, donde enalteció sus cualidades humanas. “Hoy nos dijo adiós Fernando Ponce de León. Se ha ido una de las mejores personas que me he encontrado en esta vida, una persona noble, culta, graciosa e inteligente pero sobre todo empática y gran amigo de sus amigos. Aún no me salen las palabras. Su legado musical perdurará siempre así como perdurará él en mi memoria allá donde esté. Espero encontrarte tal y como te recuerdo cuando volvamos a encontrarnos hermano, sacando esas bellas melodías que me enamoraban y me uniré a ti con mi voz, mientras tanto descansa en paz mi amado Fernando. Que la tierra te sea leve…”.