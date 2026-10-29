Muere Fernando Serrano Migallón

Hace un año, cuando el jurista, historiador y académico Fernando Serrano Migallón, fallecido a los 81 años, habló de Hurgar en el corazón, su libro de recuerdos donde documentó su llegada a México como parte de la comunidad que trajo el exilio español, dijo que lo escribió para compartir emociones, y con base en tres determinaciones: escribirlo con absoluta sinceridad, hacerlo sin mentir y sin engañar, y sin rencores ni resentimientos.

Porque dijo que así fue su vida, la cual llegó a su fin y que cerró ligado de corazón a México, su patria, que hizo suya al integrarse por el exilio, pero también desde sus múltiples intereses.

Formador

Fernando Serrano Migallón, quien fuera licenciado en Derecho y Economía y doctor en Historia por la UNAM, especializado en propiedad intelectual, murió formando a cientos de estudiantes, pero también siendo parte de diversas instituciones, entre ellas la UNAM, y como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, corresponsal nacional de la Academia Mexicana de la Historia y miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana, en el área de Derecho.

El premio Nacional de Artes y Literatura 2021, en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, nació el 26 de junio de 1945, en la Ciudad de México, en una familia de exiliados españoles. Como especialista en Derecho de Autor participó en la elaboración de la Ley Federal del Derecho de Autor y en la reorganización administrativa que dio paso al Instituto Nacional del Derecho de Autor, organismo que dirigió.

Fue también secretario cultural y artístico del Conaculta —hoy Secretaría de Cultura— entre 2009 y 2011, y subsecretario de Educación Superior entre 2012 y 2014. Mantuvo un diálogo entre derecho, historia y cultura donde encontró otros espacios de desarrollo y de gestión pública. Fue abogado general de la UNAM en dos ocasiones, así como director de la Facultad de Derecho entre 2000 y 2008.