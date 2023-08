William Friedkin murió a los 87 años, pero su legado en el cine continuará intacto. El director, productor y guionista estadounidense comenzó su carrera en la televisión con proyectos como Alfred Hitchcock presenta, aunque también ha incursionado en los documentales.

Fue la película de terror El exorcista, la que lo consagró como director de cine de terror. Basada en la novela homónima William Peter Blatty, fue nominada a diez premios Óscar de los cuáles ganó dos. Aunque tras ese proyecto, vino un declive que lo impuso a tomar proyectos de menor presupuesto como Cruising y To live and die in LA, la actuación de la niña en la cinta de El exorcista la ha convertido en una de las favoritas de todos los tiempos.

La encargada de dar vida a Regan MacNeill, una niña poseída por Lucifer fue la actriz Linda Blair en el filme de William Friedkin en 1973. La película se convirtió en un clásico del cine de terror y aún 50 años después sigue posicionándose como una de las favoritas de los amantes de este género. Quien no disfrutó la fama fue Linda Blair, de quien se comenzó a correr el rumor en Hollywood de que sufría una especie de maldición.

El papel de Regan MacNeil la hizo acreedora a un Globo de Oro y una nominación a un Premio de la Academia. Incluso repitió papel en la secuela de la cinta: El exorcista II: hereje. Sin embargo, su carrera no despegó, pese a que protagonizó, entre otras películas, Born innocent, Stranger in our house y Savage streets.

Actualmente es activista del movimiento por los derechos de los animales, e incluso creó la asociación sin fines de lucro Linda Blair Worldheart Foundation, que se dedica a rehabilitar y adoptar animales de rescate.