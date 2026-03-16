Muere guitarrista de Motörhead

El guitarrista británico Phil Campbell, reconocido por su larga trayectoria en la banda de rock Motörhead, falleció a los 64 años.

De acuerdo con un mensaje publicado en la cuenta oficial de Instagram de su grupo Phil Campbell and The Bastard Sons, el músico murió “en paz”, luego de permanecer en cuidados intensivos tras someterse a una compleja operación mayor, contra la que libró una “larga y valiente batalla”.

Campbell deja a su esposa, hijos y nietos. En el mensaje también se destaca que fue “profundamente amado por todos los que lo conocieron”, y que su ausencia será muy sentida.

Aunque es recordado principalmente por su papel como guitarrista principal de Motörhead, su carrera musical comenzó en la década de 1970 con la agrupación de heavy metal Persian Risk.

Incorporación a la banda

En 1984 se integró a Motörhead junto con Michael “Würzel” Burston. Tras la salida de este en 1995, Campbell continuó como único guitarrista del grupo hasta su disolución en 2015, ocurrida después de la muerte del vocalista Ian “Lemmy” Kilmister.

Durante su etapa en la banda participó en la grabación de 16 álbumes de estudio. Motörhead fue nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2020, aunque hasta ahora no ha sido incluida.

En 2016, Campbell formó la agrupación Phil Campbell and The Bastard Sons, con el que lanzó en 2019 su primer disco, Old lions still roar, y tenía previsto hacer una gira por Europa a inicios de este año, pero fue cancelada por recomendación de sus doctores.