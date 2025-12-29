Muere guitarrista de The Cure

Perry Bamonte, guitarrista y teclista de The Cure, falleció a los 65 años, confirmó la agrupación encabezada por Robert Smith en el sitio web de la banda, donde recordaron sus contribuciones durante sus dos periodos en el grupo, primero de 1990 a 2005, y luego de 2022 hasta la fecha.

“Con enorme tristeza confirmamos el fallecimiento de nuestro gran amigo y compañero de banda, Perry Bamonte, quien falleció tras una breve enfermedad en casa durante la navidad. Tranquilo, intenso, intuitivo, constante y sumamente creativo, ‘Teddy’ fue una parte caliente y vital de la historia de The Cure”, se lee. “Nuestros pensamientos y condolencias están con toda su familia. Lo extrañaremos muchísimo”.

Bamonte inició su vínculo con la agrupación en 1984 como roadie y técnico de guitarra para Robert Smith, evolucionó a colaborador oficial en 1990 al reemplazar a Roger O’Donnell en teclados. Su integración coincidió con el éxito de álbumes como Wish (1992), donde aportó composiciones como la música de “Trust”, y participó en giras masivas que consolidaron el sonido gótico y alternativo del grupo.

Multifacético

Durante los años 90, Bamonte asumió también la guitarra solista tras la salida de Porl Thompson en 1993, contribuyó a discos emblemáticos como Wild mood swings (1996), con temas como “This is a lie” y “Bloodflowers” (2000), nominados al Grammy. Ofreció más de 400 conciertos en giras globales, ganó premios como los Brit Awards en 1991, aunque fue expulsado en 2005 junto a su hermano Daryl sin explicación clara, según sus propias palabras. Regresó en 2022 para la gira Shows of a Lost World por Europa, América y Sudamérica, reafirmando su legado.

Bamonte falleció en su casa durante Navidad, tras una breve enfermedad, como confirmó The Cure en un emotivo comunicado en el que lamentó su pérdida como pilar familiar y artístico.