Muere Ike Turner Jr, hijo de Tina Turner

El mundo de la música vuelve a estar de luto. Recientemente se dio a conocer la muerte de Ike Turner Jr., hijo de la legendaria Tina Turner.

De acuerdo con información publicada por el New York Post, el músico y productor falleció a los 67 años. La noticia fue confirmada Jacqueline Bullock, sobrina de Tina, a través de un comunicado.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de mi primo, Ike Turner Jr. ‘Junior’ era más que un primo para mí; era como un hermano, ya que crecimos juntos en la misma familia”, escribió.

Bullock recordó el paso de Ike por la música, desde sus primeros acercamientos (gracias a sus padres) hasta su triunfo en los Grammy, donde ganó la estatuilla a Mejor Álbum de Blues Tradicional por su participación en “Risin’ With The Blues”, de Ike Turner Sr, su padre.

Talento

“Su talento era evidente, pues no había instrumento que no quisiera tocar. Con el tiempo, Junior acabaría ayudando a dirigir Bolic Sound Studios, los estudios de grabación fundados por su padre, Ike Turner. Se convertiría en un solicitado ingeniero de sonido, músico y ganador del Grammy”, se lee en el texto.

Bullock terminó su mensaje agradeciendo las muestras de cariño y solidaridad que han recibido, además pidió respeto en estos momentos de dolor.