Muere influencer Spider-Man de Yemen

El creador de contenido de 30 años Al-Qa’qa’ Antar al-Absi, mejor conocido en internet como el Spider-Man de Yemen, falleció el viernes 12 de junio, luego de sufrir una caída al interior del cráter del volcán Haradhat Damt, al sur de Yemen. De acuerdo con medio locales, el hombre era conocido por escalar descalzo acantilados, sin ningún tipo de equipo de seguridad. En redes sociales presumía sus riesgosas acrobacias, desafiando las alturas.

En algunas grabaciones se le veía subiendo empinadas superficies rocosas, sin arneses o cuerdas, únicamente con un trozo de gis blanco, para dejar su marca en lo alto de las paredes de roca y convertirse en una celebridad local.

Tragedia

El famoso perdió la vida tras caer al interior del cráter volcánico de Haradhat Damt, ubicado en la provincia de al-Dhalea, con 120 metros de profundidad, luego de intentar escalar descalzo y sin cuerdas u otro equipo de seguridad.

Según lo explicado en medios árabes, el hombre habría perdido el equilibrio durante su ascenso, cayendo de espaldas y cabeza, de acuerdo con testigos citados en Al Jazeera. Luego de largas horas de rescate, el cuerpo pudo ser recuperado.

Los equipos de rescate de la Autoridad de Defensa Civil concluyeron la operación de rescate luego de 24 horas de labores, tras encontrar el cuerpo del creador en medio de las condiciones extremas del terreno y el intenso calor.