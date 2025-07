Muere Kang Seo-ha, actriz de k-dramas

El mundo del entretenimiento sur coreano está de luto tras el deceso de la actriz Kang Seo-ha, quien tenía solo 31 años. Era conocida por su gran talento y carisma, así como su participación en k-dramas como Heart surgeons, First love again y Nobody knows.

De acuerdo a medios coreanos, Seo-ha falleció el pasado 13 de julio de 2025 tras enfrentarse a una ardua batalla contra un cáncer de estómago en etapa cuatro.

¿Quién era Kang Seo-ha?

Kang Seo-ha, cuyo nombre real era Kang Ye-won, nació en 1994. Estudió en la Escuela de Drama de la Universidad Nacional de Artes de Corea, e inició su carrera profesional en 2012 con una aparición en el video musical “Getting farther away” de Brave Guys.

Su participación en diversas producciones como Assembly, First love again, The flowers in prison, entre otras, le ganaron el reconocimiento de los espectadores.

Su último proyecto fue en la serie Mangnaein, también conocida como In the net, donde participó con actores como Kim Seon-ho y Park Gyu-young. Actualmente, la serie se encuentra en postproducción y se espera que se estrene póstumamente en la segunda mitad de 2025.

A pesar de la delicadeza de su estado de salud, Kang Seo-ha vivió sus últimos meses trabajando y continuando con sus proyectos artísticos y profesionales, mientras se enfrentaba a quimioterapias.