Muere la actriz Brigitte Bardot

La actriz Brigitte Bardot irrumpió en la pantalla grande con seguridad y rebeldía, atributos que vistió con su perfecta silueta y con su mirada, esa misma que cautivó a hombres y que despertó envidia en las mujeres.

La francesa, quien falleció a los 91 años en la localidad de Saint-Tropez, encarnó personajes a los que impregnó de una nueva idea de deseo, libertad y provocación femenina en una época, los años 50, en la que Hollywood y Europa aún retrataban a la mujer desde la contención y la moral estricta.

Nacimiento

Nacida en París, el 28 de septiembre de 1934, creció en un entorno burgués y recibió una educación estricta. Se casó con el director Roger Vadim, cuando apenas contaba 18 años; él impulsó su imagen pública y moldeó su figura de estrella. El matrimonio terminó en 1957, en medio de romances de ambas partes y una atención mediática constante.

Participó en 47 filmes. La cinta Y Dios creó a la mujer (1956) la proyectó a nivel internacional. Más tarde protagonizó El desprecio (1963), filme con el que intentó desprenderse de la etiqueta de símbolo sexual, y con ¡Viva María! (1965) se ganó una nominación al premio Bafta como mejor actriz extranjera. También incursionó en la música; su voz y sensualidad quedó grabada en más de 60 canciones.

En 1959 se casó con el actor Jacques Charrier, con quien tuvo a su único hijo, Nicolas. Tan bella como temperamental, Bardot detestaba la explotación comercial de su imagen y la confusión constante entre su vida real y los personajes que interpretaba.

Despedida de los escenarios

En 1973, anunció su retiro de los sets, aun cuando era una de las actrices mejor pagadas y más fotografiadas de la época. Además, rechazó reconocimientos oficiales como el de la Legión de Honor francesa. Abandonó el cine para dedicarse por completo al activismo, trabajó en causas como la defensa de los derechos de los animales creando la Fundación Brigitte Bardot.

Todos sus romances abonaron a construir su fama de mujer libre y desafiante de los convencionalismos de su época. En 1992 se casó con Bernard d´Ormale, exasesor del ultraderechista Jean-Marie Le Pen, lo que consolidó su visión política controvertida.

Desde los 90, su posición sobre la migración, el islam y el feminismo empañó su legado. Su postura antivacunas durante la pandemia de covid-19 le generó sanciones judiciales por incitar al odio racial.