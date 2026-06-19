Muere la actriz Daveigh Chase

La actriz Daveigh Chase, recordada por interpretar a la inquietante Samara Morgan en El aro (The ring) y por dar voz a Lilo Pelekai en Lilo & Stitch, falleció a los 35 años.

En declaraciones a TMZ, Roy Hernández, pareja de la exestrella infantil, informó que la famosa murió a causa de una meningitis y una infección en la sangre que derivó en complicaciones sépticas, provocando que su organismo dejara de funcionar.

La meningitis, de acuerdo con Mayo Clinic, es una inflamación del líquido y de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Entre sus síntomas más comunes se encuentran el dolor de cabeza, la fiebre y la rigidez en el cuello. Las infecciones virales son la causa más frecuente de esta enfermedad, aunque también puede ser provocada por bacterias, hongos o parásitos.

Hospitalización

Según la información proporcionada por Hernández, la intérprete fue ingresada a un hospital de Los Ángeles a principios de junio debido a problemas de desnutrición.

Chase alcanzó la fama a principios de la década de 2000 al prestar su voz a Lilo Pelekai en Lilo & Stitch, la exitosa película animada de Disney estrenada en 2002. A este trabajo se sumó su participación en el doblaje en inglés de El viaje de Chihiro, la cinta de Studio Ghibli que ganó el Óscar a mejor película animada.

Sin embargo, para muchos espectadores su papel más recordado fue el de Samara Morgan, la aterradora antagonista de El aro, personaje que la convirtió en una de las figuras más reconocidas del cine de terror de aquella época.