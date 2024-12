La cantante Dulce falleció el día 25 de diciembre a los 69 años, luego de que hace unos días se informara sobre su hospitalización por una neumonía que se complicó y que requirió una cirugía.

Su fallecimiento fue anunciado por la Asociación Nacional de Actores: “(La ANDA) lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, ‘Dulce’, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz”.

Posteriormente, a través de su cuenta oficial, la familia y equipo de Dulce publicó un mensaje: “Con profundo dolor y tristeza, confirmamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Dulce, una artista excepcional y una persona maravillosa que dejó una huella imborrable en el corazón de todos los que la conocieron”.

Reacciones

Una de las primeras famosas que reaccionaron a este lamentable suceso fue Ana Gabriel, quien escribió en X: “Con una muy lamentable noticia despertamos este día. La gran cantante mexicana Dulce ha trascendido al firmamento de las estrellas. Deja un gran legado musical que nunca será olvidado y en cada letra de sus canciones seguirá existiendo”.

Otro de los famosos en dar a conocer su sentir fue Juan José Origel, con quien tuvo una relación de amistad cercana. Al respecto, el periodista de espectáculos usó su cuenta de Instagram para publicar tres imágenes relacionadas con la cantante. En la primera da a conocer la noticia, en la segunda afirma que no puede creerlo, mientras que en la última usa una foto antigua y un breve mensaje, demostrando los largos años de amistad que tuvieron.

Por su parte, la ganadora de la primera generación de La Academia, Miriam Montemayor, subió a su cuenta de X (Twitter) una imagen en la que aparecen ambas mujeres en un escenario, para posteriormente señalar que fue su “maestra” en la industria musical. “Tus pláticas, tus consejos, el haberme abierto las puertas de tu casa, tu potente voz, grande entre las grandes, mi querida y admirada Dulce”, afirmó.

La conductora de Hoy Andrea Escalona publicó una fotografía donde aparecen Dulce y su difunta madre Magda Rodríguez. “Querida mamá postiza, tú sabes lo mucho que te quería Q. E. P. D. Dulce, vuela alto, mamá te recibirá en el cielo con un abrazo”, externó.

Lorena Herrera, con quien participó en el reality de Netflix Siempre reinas, publicó un video en su cuenta de Instagram, señalando que la recordará con mucho cariño, además de enviarle el pésame a sus familiares cercanos. “Qué triste noticia. Mi bella @dulcelacantante, te nos fuiste. No puedo creerlo, estabas tan fuerte, tan bella, con tantas ganas de vivir y tantos planes. Mi más sentido pésame a todos sus familiares y seres queridos, que pronto llegue la aceptación y paz en sus corazones”.

Lucía Méndez

Dulce fue una reconocida cantante de música romántica, cuya muerte a causado un luto dentro del mundo del entretenimiento. Uno de los últimos proyectos que tuvo la cantante fue el reality Siempre reinas, en donde tuvo una fuerte discusión con Lucía Méndez, la que posteriormente provocaría que su amistad terminara, y aquí te contamos qué fue lo que sucedió en esa ocasión.

En el quinto capítulo de la segunda temporada del programa se dio una fuerte discusión entre ambas que incluso involucró al vidente Jorge Flores, esto porque aparentemente él le habría mostrado unos mensajes que Lucía Méndez mando de Dulce.

Méndez en esa ocasión reclamó que se mostrara ese mensaje, asegurando que fue manipulado y que ella nunca habría mandado algo así. “Pedí mucho que Jorge estuviera, porque quería realmente que tuviera una proyección mundial. Estoy muy decepcionada de cómo me falla la gente, de cómo me traicionan los amigos”, comentó. Ante esto, Dulce fue contundente al asegurar que a ella le mostraron el mensaje de Whatsapp: “A mí me lo enseñaron, y me lo enseñó Jorge tratando de poner un remedio a la situación”

Asimismo, la cantante compartió lo que el mensaje decía: “Dulce es una hija de puta. Dulce no vale nada, Dulce no se merece nada”.