Febrero 06 del 2026
Muere la hermana de Edith Márquez

Lily Márquez Landa, hermana de la cantante Edith Márquez falleció tras una ardua batalla contra el cáncer. La noticia fue dada por su hijo José Camar, quien a través de redes sociales informó sobre la partida de su mamá.

Con un mensaje lleno de amor, José, cantante y modelo, dijo adiós a su madre en Instagram, agradeció el apoyo recibido durante estos meses complicados, y compartió que su madre se fue feliz y agradecida de haber recibido tanto amor.

“Te voy a amar siempre, toda la vida, tú eres yo y yo soy tu, vives y vivirás en mi siempre. Ahora tengo al mayor angelito de la guarda cuidándome. Lamentablemente, hoy mi mamá falleció. Agradecemos profundamente a todas las personas que apoyaron en el Go Fund Me, compartieron y enviaron mensajes de ánimo durante este tiempo tan difícil. Mi mamá se fue de este mundo sumamente agradecida y feliz de tanto amor que ella recibió a lo largo de toda su vida, y al final, más. Guíame en mi camino mamita, algún día nos volveremos a encontrar chicle de mi vida, te amo”, se lee.

El mensaje estuvo acompañado por bellas fotografías junto a su madre.

Buscaron ayuda

Hace un par de semanas, José Camar solicitó consejos y ayuda económica para su madre, quien ya había sido canalizada en cuidados paliativos, pues el cáncer, el cual había vencido hace años, regresó agresivo y ya había invadido sus huesos, las meninges, el cerebro y la médula ósea.

Lily Márquez se sometió a quimioterapia, radiaciones y varios protocolos; sin embargo ya no hubo nada más que hacer. “Los doctores decidieron que ya era momento y nos mandaron a cuidados paliativos. En este momento seguimos buscando y tratando de encontrar nuevas opciones de tratamiento”, compartió el sobrino de la cantante.

“Hoy comparto esto por mi mamá. Estamos pasando por un momento muy difícil y seguimos buscando opciones con esperanza y responsabilidad. Si puedes ayudar, donar o simplemente compartir, de verdad hace la diferencia, muchas gracias”, expresó.

