Fabián Lavalle confirmó la noticia del deceso de su madre, doña Eugenia Kuri Kuri, al compartir una publicación de las redes sociales de Chismorreo, programa en el que trabaja y a través del que le enviaron sus condolencias al conductor. “Nos unimos en este difícil momento al dolor de nuestro querido Fabián Lavalle por el sensible fallecimiento de su madre, Eugenia Kuri Kuri, le enviamos a él y a toda su familia nuestro más sentido pésame, les deseamos fortaleza y resignación en estos momentos de profunda tristeza, descanse en paz”, expresaron.

Aunque compartió el mensaje, Fabián no ha hecho ningún pronunciamiento público de la pérdida de su mamá. En entrevista con “El Burro” Van Rankin, Lavalle contó que su madre es de origen libanés y su padre tiene raíces españolas e italianas. En esa charla confesó que su verdadero nombre es Francisco Javier, nombre que no pudo conversar cuando decidió dedicarse a la vida pública, debido a que su padre se lo prohibió. “Cuando me dediqué a la ‘pirujeada’, la carrera artística, que pensaban que era ‘pirujear’, mi papá me dijo ‘jamás con mi nombre, jamás con mi apellido’”, dijo.

En su infancia, el conductor vivió con un nivel socioeconómico bueno por lo que pudo estudiar en la Universidad Anáhuac. “Mi infancia fue chingona, fui feliz, tuve lo que, de alguna, para lo que muchos chavitos era la felicidad; yo me llevaba con los choferes de mi papá, con otro tipo de gente, yo no rimaba con el mundo de mis papás y mis hermanos, era como la oveja negra y los castigos más fuertes eran para mí”, contó.