Muere la mamá de Brad Pitt

Jane Etta, madre de Brad Pitt, murió a los 84 años, como dio a conocer Sydney, una de sus nietas, quien —además—, compartió una serie de fotografías de su abuela, junto a un conmovedor mensaje de despedida.

Sydney es hija de Doug, el hermano menor de Brad; fue ella quien se encargó de dar a conocer públicamente la noticia del fallecimiento de su abuela. La joven escribió un extenso mensaje en el que expresó que ni ella ni su familia estaban preparados para dejar ir a Jane, un integrante fundamental de los Pitt. “Mi dulce abuelita, no estábamos preparados para que te fueras, pero saber que finalmente eres libre para cantar, bailar y pintar de nuevo, lo hace un poco más fácil”, escribió la joven.

La sobrina de Brad puntualizó en la personalidad de su abuela, a quien describió como una mujer generosa que se preocupada por los demás, a quienes anteponía antes que a su propia persona. “Si conocías a la abuela, sabías que tenía el corazón más grande, ella se preocupaba profundamente por todos y todo, sin hacer preguntas, ella me enseñó a cómo ser fuerte, cómo liderar con bondad, a amar a Jesús a través de todo, creyó en la justicia, en poner a los demás primero y hacer el bien, simplemente, porque era lo correcto”, externó.

A Etta le sobrevive su esposo William Alvin Pitt, con quien se casó en 1962, sus tres hijos; Brad (61 años), Doug (59) y Julie (56), así como sus 14 nietos.