Muere Lee Seo Yi, actriz surcoreana

La actriz surcoreana Lee Seo Yi fue despedida por sus seguidores y colegas, luego de que su manager diera a conocer su fallecimiento a los 43 años de edad, el cual ocurrió el pasado 20 de junio, sin que, hasta el momento, se hayan revelado las causas.

Era conocida por sus papeles en producciones como Cheongdam-dong scandal y su último proyecto, The divorce insurance; comenzó su carrera en 2013 con el drama histórico Hur Jun, the original story. También participó en dramas populares como Reply 1994, Weightlifting Fairy Kim Bok-joo, Doctor Romantic y Prison Playbook. En cine actuó en filmes como Killing romance (2023), How to live in this world (2019), The King (2017), The Royal Tailor (2014) y Scarlet innocence (2014)