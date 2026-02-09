Muere mamá de Fabiola Campomanes

La actriz Fabiola Campomanes compartió que sufre la pérdida de su mamá, a quien despidió a través de una serie de hermosas fotografías y un mensaje. “¡Vuela alto mami! ¡Gracias por todo! Ya te extraño. Te amo tanto”, escribió en un mensaje que está siendo comentado por seguidores y colegas que le dan el pésame. Entre ellas, Andrea Legarreta, quien también sufrió la pérdida de su madre en 2023. “Te abrazo con mucho amor preciosa. Ellas nunca nos dejan… Ese es el verdadero amor infinito ¡Bendiciones para ustedes!”, escribió.

En enero, la famosa compartió que estaba viviendo días difíciles porque su madre se había sometido a una operación de colon, y compartió la satisfacción que sentía de cuidar a la mujer que por tantos años la cuidó a ella. “La mujer que me limpió, me bañó, me cuidó cuando no podía hacerlo sola… hoy necesita de mí. Y algo se mueve profundo cuando entiendes que los roles cambian, que el tiempo no avisa y que el amor verdadero también es estar ahí cuando toca”, externó.

En diciembre, Campomanes, quien tiene una larga trayectoria en telenovelas mexicanas, reflexionó sobre la importancia de dos mujeres en su vida, su madre y su hija, con quienes aparece decorando el árbol de Navidad. “Entendí —una vez más— que no se trata de cuántos somos, sino de cómo nos habitamos. Que a veces una sola persona basta… y otras veces, como en mi caso, dos mujeres sostienen todo un universo”, se lee.