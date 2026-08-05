Muere Mary Rivera, actriz de Spider-Man

Mary Rivera, recordada por interpretar a la abuela de Ned Leeds en Spider-Man: no way home, falleció a los 82 años. Aunque su muerte ocurrió en abril, fue hasta ahora cuando un integrante de su familia confirmó públicamente la noticia y dio a conocer las circunstancias de sus últimos días.

Según información difundida por medios locales, Rivera permanecía internada en un hospital de Honolulu, Hawai, después de sufrir un derrame cerebral. El episodio la dejó en estado de coma y, tras evaluar su evolución, los médicos informaron a sus familiares que las posibilidades de recuperación eran prácticamente inexistentes.

Con ese diagnóstico, la familia decidió retirarle el soporte vital. De acuerdo con el testimonio de uno de sus seres queridos, la actriz murió acompañada por sus familiares.

Nacida el 2 de junio de 1943 en Filipinas, Mary Egida Rivera llegó al cine sin experiencia previa como actriz. Antes de participar en producciones cinematográficas había dedicado gran parte de su vida al servicio comunitario como misionera de iglesia, además de trabajar como profesora y locutora de radio.

Su incursión en la actuación comenzó cuando se enteró de que la producción de Spider-Man: no way home buscaba a una mujer filipina para interpretar a Lola, la abuela de Ned. Decidió presentarse al proceso de selección y consiguió el papel que le dio proyección internacional.

Además de su participación en la cinta de Marvel estrenada en 2021, también formó parte del elenco de Teddy told me to, estrenada en 2023. Estuvo casada con Alejandro Rivera, con quien tuvo cuatro hijos, nietos y bisnietos.