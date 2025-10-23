Muere mascota de Ozzy Osbourne

Apenas Sharon Osbourne sigue llorando la muerte de su esposo Ozzy Osbourne cuando otra pena ya aqueja su vida. Recientemente se dio a conocer la muerte de Elvis, el perro que la acompañó a ella y al cantante de Black Sabbath durante 14 años.

Ozzy, quien reveló en 2020 que padecía la enfermedad de Parkinson, vivió sus últimos años en compañía de su familia, quien no lo dejó solo y quien lo acompañó en el último show en la vida del famoso junto a su emblemática agrupación Black Sabbath.

El show se llevó a cabo el 5 de julio en Birmingham (Inglaterra) y las entradas se agotaron en 16 minutos. 17 días después del evento, que se transmitió en línea, el artista de 76 años falleció.

Sharon compartió en redes sociales un mensaje para anunciar la muerte de su perro de raza husky, al que reconoció como un compañero fiel y cariñoso. “No puedo creer que esté publicando esto, pero mi querido Elvis falleció esta semana. Me dio 14 años preciosos. Él estuvo a mi lado hasta el final. ¡Descansa en paz, mi querido niño!”, se lee.

Acompañó sus emotivas palabras con una serie de fotos. Los mensajes de pésame no se hicieron esperar entre los cibernautas, quienes coincidieron en que Elvis se fue detrás de Ozzy y que ahora el cantante no estará solo, sino con su amigo perruno que no soportó la vida sin el llamado “Príncipe de las Tinieblas”.