Muere Michael Wright de Sugar Hill

Michael Wright, actor estadounidense reconocido por sus papeles en películas como Sugar Hill y The five heartbeats, murió a los 70 años en Los Ángeles, California, informó su familia.

De acuerdo con el comunicado enviado por sus familiares, Wright falleció el miércoles 19 de agosto de 2026 tras sufrir una insuficiencia cardiaca. Su estado de salud también estaba afectado por complicaciones derivadas de Marchiafava-Bignami, una rara enfermedad neurológica degenerativa.

La noticia marca el final de una trayectoria de casi cinco décadas en el cine y la televisión, en la que el histrión construyó una carrera caracterizada por personajes intensos y dramáticos, además de participar en producciones de distintos géneros.

¿Quién era Michael Wright?

Michael Wright nació en Nueva York en 1956. comenzó a destacar en la pantalla grande a finales de la década de 1970. Uno de sus primeros papeles importantes llegó con The Wanderers (1979), película de culto dirigida por Philip Kaufman que retrata a una pandilla juvenil del Bronx en la década de 1960.

Posteriormente trabajó bajo las órdenes del reconocido director Robert Altman en Streamers (1983), adaptación cinematográfica de la obra teatral de David Rabe. La cinta, ambientada en un cuartel durante la guerra de Vietnam, recibió elogios de la crítica y consolidó a Wright como un actor capaz de asumir personajes complejos.

En 1987 participó en la comedia The principal, donde compartió créditos con Jim Belushi y Louis Gossett Jr. En la película interpretó a Victor Duncan, uno de los personajes vinculados con la conflictiva escuela en la que transcurre la historia. Uno de los personajes más recordados de Michael Wright llegó en 1991 con The five heartbeats, drama musical dirigido por Robert Townsend.

Wright interpretó a Eddie King Jr., el talentoso vocalista de un grupo de música soul que alcanza el éxito, pero cuya vida comienza a complicarse debido a sus problemas personales y sus adicciones. La interpretación se convirtió en uno de los trabajos más emblemáticos de su carrera y le permitió demostrar también sus habilidades como cantante y actor dramático.