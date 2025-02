Esto debido a que la protagonista de Sueños sobre el hielo tuvo un importante cambio físico, aunque, es relevante recalcar que en su momento Michelle Trachtenberg, quien fue compañera de la actriz Blake Lively en el set, negó estar pasando por problemas de salud.

La noticia del fallecimiento fue confirmada por el diario The New York Post, este tuvo acceso a algunas fuentes policiales, quienes explicaron que Michelle Trachtenberg fue encontrada sin vida en un complejo de apartamentos de lujo ubicado en Central Park South de Manhattan, Nueva York.

Hasta este momento se desconocen las causas de su fallecimiento, ya que únicamente se reportó que la famosa, quien también llegó a ser parte de algunos episodios de la serie Doctor House, fue hallada a las 8 de la mañana del miércoles.

El Departamento de Policía de Nueva York explicó que la actriz fue encontrada inconsciente dentro del departamento, por lo que los equipos médicos intentaron ayudarla; sin embargo, finalmente declararon su muerte.

Según con información del diario The New York Post, el fallecimiento no se considera sospechoso; sin embargo, se hará una autopsia para determinar las causas de su muerte.